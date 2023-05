Festival di Cannes 2023 | il red carpet d’inaugurazione è glam

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Al via ildicon l’edizioneche parte squisitamentegià con la cerimonia. Tantissime le stelle sul red, a partire da Uma Thurman per arrivare a Johnny Depp. Ripercorriamo i look più belli del primo reddella 76esima edizione. Si riparte con ildi. La giornataha riportato sul tappeto rosso della Croisette tantissime celebrità che hanno immediatamente alzato l’asticelladi questa nuova edizione. In partenza dal 16 maggio, ilproporrà per le prossime due settimane appuntamenti ghiotti lato cinema, con première attesissime. Ma non rinuncia ...

- Iris Knobloch debutta nel nuovo tandem paritario ai vertici deldiinsieme al direttore Thierry Frémaux . Nata in Germania sessant'anni fa, già dirigente di Warner Bros, conosce bene la Croisette. "Sono venticinque anni che vengo al. Ma ...2023: da Johnny Depp a Scarlett Johansson, tutte le star in arrivo alL'attore ha inoltre dichiarato che ha trovato un modo realistico per portare in vita lo sceriffo Jake: " C'è un ...In attesa del debutto aldicon il suo Killers of the Flower Moon , Martin Scorsese è stato coinvolto in una causa legale, intentata a lui e alla sua società di produzione, la Sikelia Productions . L'accusa ...

Cannes 2023, Michael Douglas riceve la Palma d'oro onoraria. Con lui la figlia Carys, al debutto in Croisette, e Catherine Zeta-Jones: il bacio sulle scale ...Mentre infuriano i picchetti di fronte agli uffici dei colossi dell'industria e dello streaming, arriva il sostegno dal Festival del cinema di Cannes. Forti le parole di Paul Dano e Ruben Ostlund.