Festival di Cannes 2023 | il più chic della cerimonia inaugurale è Levon Hawke Scopriamo il figlio di Uma Thurman

I riflettori di tutto il mondo ieri 16 maggio sono rimasti puntati sul red carpet della 76a edizione deldi. Sul tappeto rosso francese hanno sfilato grandi attori e vip come Johnny Depp, Catherine Zeta - Jones, Naomi Campbell , Helen Mirren, Uma Thurman, Mads Mikkelsen, Hanne Jacobsen, ...Presentato giovedì aldie in uscita nell'estate del 2023, poche settimane fa è apparso il primo trailer al mondo del film, anche se il quinto spettacolo del franchising sta ...Doppio annuncio in vista della prossima edizione del MEDFILMcon l'apertura delle iscrizioni alla 29° edizione dele il lancio, dal palco internazionale deldi, dei MedMeetings 7° edizione. Sarà infatti possibile iscrivere fino al 31 luglio, le opere che si candidano alattraverso la piattaforma filmfreeway mentre, in occasione ...

Festival di Cannes 2023, tutti i look sul red carpet della cerimonia inaugurale (e i nostri voti) Vanity Fair Italia

Prima pareva non esserci, poi è arrivato a sopresa alla conferenza stampa di Jeanne du Barry - La Favorita del Re. E da quel momento non ce n'è stato più per nessuno. Ecco cosa ha detto Johnny Depp in ...Uma Thurman ha partecipato alla serata inaugurale del Festival di Cannes 2023, lo ha fatto con il figlio Levon Hawke, sfilando in sua compagnia sul ...