Festival di Cannes 2023 | i film da vedere giovedì 18

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Unico documentario in concorso Youth di Wang Bing è ambientato nella città di Zhili, dove giovani arrivano da tutte le regioni rurali attraversate dal fiume Yangtze, attratti dalle opportunità di lavoro nell’industria tessile. Hanno 20 anni, condividono i dormitori e mangiano nei corridoi. Lavorano instancabilmente per realizzare i loro sogni, mettere su famiglia, comprare una casa o aprire il proprio laboratorio. Le amicizie e le storie d’amore si formano e si dipanano attraverso le stagioni, i fallimenti e le pressioni familiari. Una immagine di Youth. In Black Flies di Jean-Stéphane Sauvaire Tye Sheridan è un giovane paramedico di New York, Sean Penn, un medico di pronto soccorso. Insieme si trovano di fronte a un atto di violenza estrema e scoprono i rischi di un lavoro che ogni giorno fa vacillare le loro certezze sulla vita e sulla morte. Anche questo nella competizione ...