Festival di Cannes 2023 | ecco cosa fanno le star fuori dal red carpet

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La costa francese si sta riempiendo di divi e celebrità in occasione della 76esima edizione deldi. Da Elle Fanning a Uma Thurman,chi, per primo, è stato fotografato in una delle edizioni più glamour della kermesse

... alla recitazione in francese - "avevo una coach bravissima e tutti sono stati pazienti" - dal suo primodi- "ero qui con Kusturica, è rimasto lo stesso circo" - a cosa direbbe a chi ...Cinema Jeanne du Barry di Maiwenn apre ildel Film di2023 - Recensione Di Sara Formisano - 17 Maggio 2023 7 Jeanne du Barry un personaggio in apparenza secondario nelle pagine di storia sulla corona francese eppure un tanto ...2023, Chiara Mastroianni sul red carpet: gli abiti da sera della madrina del ...

Anzi sono qui a Cannes". Il film ha avuto 7 minuti di applausi e ovazioni in sala per lui, il quale ha però dato buca alla cena di gala di apertura all'hotel Carlton. C'erano invece Maiwenn, il resto ...Non solo azzurro, come la chioma turchina con cui Helen Mirren ha sorpreso tutti sul primo red carpet del Festival di Cannes 2023, ma anche melanzana, prugna, indaco di Persia… Leggi ...