Festival del Giallo a Napoli | da De Giovanni a Carrisi nella seconda edizione

Un post di Adriano Celentano, scritto a marginedi Sanremo, è ritornato in auge nelle ultime ore. Queste le parole scritte su Instagram dal Molleggiato, che non ha specificato di cosa stava parlando, ma viste le dinamiche, il pubblico ...... il traduttore italiano di Stephen King, una festa dedicata a Julia Kendall , la criminologa della Bonelli in esclusiva a Napoli solo per il, e il grande processo ad Arsenio Lupin con ...Ildi Cannes è iniziato con una trionfale serata inaugurale tra la consegna della Palma d'oro alla Carriera per Michael Douglas e con la proiezionefilm Jeanne Du Barry di Maiwenn che ha ...

Johnny Depp arriva al Festival del Cinema di Cannes: è tra gli ospiti più attesi. FOTO Sky Tg24

presidente degli Amici di Paganini e direttore artistico del Paganini Genova Festival e Josè Scanu, conservatore della chitarra di Mazzini. Il Festival, nove giorni (27 maggio - 4 giugno) di musica, ...Se voi giornalisti pensaste che questo è un festival di stupratori non stareste qui ad ascoltarmi ... "Il nostro amore nato quando io avevo 15 anni e lui 32" Perché Maiwenn, la regista del film che ...