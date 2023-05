Festa scudetto show al Maradona e maxi schermi in città | qual è l’idea di De Laurentiis

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il Napoli è Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia e lainnon accenna a fermarsi. Ormai dal 4 maggio (ma in realtà anche da mesi prima, ndr) si respira un’aria fantastica che poi si è trasformata nella fantasticavissuta allo stadiodopo la partita con la Fiorentina. Un vero e proprioche Desarebbe intenzionato a riproporre anche il prossimo 4 giugno, ovvero in occasione dell’ultima gara di campionato contro la Sampdoria. A rivelare alcuni dettagli di ciò che in mente Deè l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato: Napoli Sampdoria, la data per laIl presidente del Napoli Aurelio De ...

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sta prendendo sempre più piede l'idea di una...Per l'ultima partita della stagione allo Stadio Maradona contro la Sampdoria, per quella che sarà la, il Napoli non ha ancora chiesto di anticipare la gara, ecco cosa riporta il Corriere dello Sport: "Resiste forte l'idea di una grandeallo stadio Maradona diffusa attraverso ...Leggi Anche Inter in finale di Champions, laa San Siro e il delirio nerazzurro in Piazza ... ha lasciato a desiderare il campionato: la lottaabbandonata praticamente prima della pausa ...

Il 16 maggio è una data che occupa un posto speciale nella storia dell’ Inter. Nel 2010 i nerazzurri vinsero lo scudetto a Siena, il secondo atto della cavalcata verso il Triplete che si concluse il 2 ...Giorni decisivi per la conferma del tecnico e il futuro del direttore sportivo Giuntoli Il presidente chiede la diretta in chiaro per il 4 giugno, domani ...