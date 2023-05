Ferrante | Il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario | peccato che non ha avuto fortuna in Champions

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Marco, ex calciatore die Inter, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di Si Gonfia la Rete. Queste le sue parole: “Ilè più attrezzato dell’Inter per battere il Manchester City o il Real Madrid,che non hanella doppia sfida col Milan. Ilperò è diventata una società internazionale e deve aggiungere al suo mosaico qualche pezzo ulteriore per migliorare. L’anno prossimo credo che se la giocheranno, Inter e Juventus, ma anche la Roma si rinforzerà. Ilhadiquest’anno e la gente hail resto. Avere una rosa ampia non a livello numerico, ma qualitativo sarebbe ...