Feralpisalò | UFFICIALE | in Serie B con Vecchi VIDEO

Il Catanzaro vince la Supercoppa chiudendo in classifica con 4 punti, 3 punti per la, 1 ...stagione straordinaria" le parole del tecnico del Catanzaro Vivarini dopo l'ultima gara...Impegno, quindi, anche per Giuseppe Guadagni , che ha salutato l' Avellino nel mese di ... La situazione in Serie C Girone A Promossa:Playoff: Pordenone, Lecco, Pro Sesto, Vicenza ...... coadiuvato dagli assistenti Costin Del Santo Spataru di Siena e Andrea Bianchini di Perugia; quartoAndrea Ancora di Roma 1. Tabellino: Pizzignacco S., Bergonzi F., Bacchetti L.

UFFICIALE: Feralpisalò, blindato mister Vecchi e il suo staff. C'è il rinnovo fino al 2025 TUTTO mercato WEB