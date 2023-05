Fenomenologia dell’intellettuale e della sua maldestra percezione social

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Mi è arrivato un libro d’un blu bellissimo, prima ancora di decidere di leggerlo o a che divano abbinarlo già mi ero distratta. È il nuovo libro di Peter Cameron, e s’intitola con una domanda: “Che cosa fa la gente tutto il giorno?”. Mi sono distratta pensando che dal catalogo Adelphi recente si potrebbe trarre un moderno questionario di Proust, oltretutto utile in un paese così terrorizzato dalle idee che preferisce riempire i propri giornali d’interviste, piuttosto che azzardare un punto di vista, ma non sa cosa chiedere per non finire nei guai. Che cosa fa la gente tutto il giorno? Di chi sono le case vuote? Quando abbiamo smesso di capire il mondo? (Il titolo di Labatut non aveva il punto interrogativo, ma sto salvando i giornali, vorrete pur concedermi una licenza poetica). Aggiungerei, come suggerimento di titolo Adelphi (magari potrebbe scriverlo Rovelli) ma soprattutto di ...