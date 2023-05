(Di mercoledì 17 maggio 2023) Però il tweet di Anna Momigliano e i relativi commenti, non di Vongola75 ma di gente che leggo abitualmente, mi sembravano così lunari che sono andata a recuperare l'articolo (potrei fingere che ...

Non ricordo quali furono le altre scelte inaccettabili e di (ricopio una definizione'epoca) "suicidio reputazionale" di Barbero, ma ricordo che una fu concedere un'intervista ad Alessandro Di ......'imperterrita discesa di correnti più instabili di natura atlantica, che sono andate talvolta alimentando depressioni in risalita dai settori nordafricani che hanno innescato una...Laclinica però è più complessa perché a volte il confine e la distinzione tra ...di un trauma realmente accaduto e si configura come una sorta di riconfigurazione simbolica'evento ...

Fenomenologia dell’intellettuale e della sua maldestra percezione social Linkiesta.it

Le polemiche su Rovelli e le riflessioni di Lagioia dovrebbero ricordarci che i grandi pensatori sono quelli che se ne fottono di cosa il pubblico di riferimento pensa vada fatto e non fatto, detto e ...FONDI – Dove nasce e come si evolve il fenomeno del bullismo Quali sono le fasce d’età più colpite e come intervenire Quali le affinità e quali le divergenze con il cyberbullismo Se ne parlerà il p ...