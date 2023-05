Fenerbahce-Trabzonspor giovedì 18 maggio 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

... sul(2 - 0 all'andata e 1 - 0 al ritorno) agli ottavi di finale e sul Manchester United ... Ha poi avuto la meglio su(1 - 0 all'andata e 2 - 0 al ritorno), ancora Slovan ...... sul(2 - 0 all'andata e 1 - 0 al ritorno) agli ottavi di finale e sul Manchester United ... Ha poi avuto la meglio su(1 - 0 all'andata e 2 - 0 al ritorno), ancora Slovan ...... in Svezia l'AIK Calcio; in Polonia il Ruch Chorzow; in Portogallo lo Sporting Lisbona, il Porto e lo Sporting Braga; in Turchia il Galatasaray, il Besiktas, ile il; nei Paesi ...

Super Lig, solo 1-1 per il Fenerbahce contro il Giresunspor: il Galatasaray può allungare a +5 TUTTO mercato WEB

Galatasaray'in,Süper Lig'de dün aksam Istanbulspor'u maglup etmesinin ardindan yeni bir ihtimal dogdu. Lig ikincisi Fenerbahçe, yarin sahasinda Trabzonspor'a puan kaybederse, Galatasaray cumartesi gün ...Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasinda yarin Trabzonspor'u agirlayacak. Iki takim bu maçla 133. kez karsi karsiya gelecek.