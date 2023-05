Federica Pellegrini | ‘il mio ‘Oro’ svela il legame tra sport e privato’

Estratto dell'articolo di Giulia Zonca per 'la Stampa'luca marin 2 'Posso scopare con chi voglio' e sembra una frase banale, scontata, magari non proprio raffinatissima e persino un po' brutale detta in pubblico, scritta su ...Dopo una carriera costellata di successi nelle vasche di tutto il mondo,vuole lavorare per creare condizioni migliori per i giovani atleti di ogni disciplina. La 34enne ex campionessa di nuoto ne ha parlato oggi pomeriggio nel corso della presentazione ...- Ho letto lo spezzone di libro in cuiracconta la sua storia con Filippo Magnini e Luca Marin . Riassumo: Fede e Luca stanno insieme, poi si lasciano nel bel mezzo del mondiale e ...

Federica Pellegrini: "Sc*** con chi voglio". Marin, Magnini e il retroscena hot Tuttosport

"Zoccola" è la cosa più gentile che si legge in queste ore. I social sono in delirio per Federica Pellegrini: la campionessa di nuoto (11 medaglie ai Mondiali, due olimpiche, 130 titoli nazionali e ...