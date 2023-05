Federica Pellegrini e il triangolo con Luca Marin e Filippo Magnini | “Quando Luca ci scoprì urlò ‘vi ammazzo!’ Ma io dissi | ‘Posso sc***re con chi voglio' ”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Martedì 16 maggio in tutte le librerie è uscito “Oro”, l’autobiografia della campionessa di nuoto. Nel libro, per la prima volta, vengono rivelati i retroscena piccanti delamoroso tra lei e i due compagni di squadra,, che nel 2011 ha fatto precipitare nel caos il ritiro della nazionale impegnata nei Mondiali di nuoto a Shanghai. La storia comincia con il racconto delle settimane prima del torneo: “ha cominciato a stare male, a non mangiare e a dimagrire tantissimo. Era sospettoso, inquieto. E non aveva torto. Sul momento mi aveva chiesto se c’era un altro e io avevo negato”. Prima della partenza la relazione trae ...