Fast X | recensione | troppo traffico per arrivare al cuore

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Doveva essere l’ultima curva prima del traguardo. L’ultima marcia ingranata prima del gran finale. E invece non sarà così. Perché l’epopea di Dominic Toretto e compagnia (anzi, famiglia) non si concluderà con l’undicesimo film di una saga che il freno non sa nemmeno cosa sia. No, perché è stato lo stesso Vin Diesel ad annunciare a sorpresa& Furious 12. Lo ha fatto spiazzando tutti durante l’anteprima diX, organizzata in pompa magna all’ombra del Colosseo. Neldi quella Roma che è una delle tante location scelte per questo decimo, roboante capitolo. Un film nato per essere l’Infinity War dell’instancabile franchise Universal (ormai partito più di vent’anni fa). Almeno sulla carta. Perché& Furious è diventato qualcosa digrande (e affollato) per essere salutato con ...