Fast X | Michelle Rodriguez ricorda il caos dopo l' addio di Justin Lin | Louis Leterrier ci ha salvato il culo

Nel cast fisso Vin Diesel,Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, Charlize Theron, John Cena e Scott Eastwood.XI, Vin ...... al The Space Cinema Moderno si è visto infatti "X", decimo capitolo dell'universo di "& Furious", alla presenza del cast, Vin Diesel,Rodriguez, Tyrese Gibson, John Cena, Scott ...approfondimentoX,Rodriguez parla del finale a sorpresa del film FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacoloand Furious 10, il cast sul red carpet alla ...

Fast X, Michelle Rodriguez ricorda il caos dopo l'addio di Justin Lin ... Movieplayer

Da domani al cinema ci sarà da divertirsi con l'arrivo di Fast X, il decimo capitolo della saga con Vin Diesel è 'fuori di testa' secondo le prime reazioni che lodano il villain di Jason Momoa.The female stars of Universal's $6-billion action saga, such as Jordana Brewster and Michelle Rodriguez, are still battling for their own story.