Fast X - Alfa Romeo | Dodge | DeLorean | Lamborghini | Pagani | le bombe di Dom Toretto e soci

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Arriva nelle saleX, il decimo capitolo della saga di& Furious, al cinema dal 18 maggio. La scorsa settimana, in occasione della passerella romana del cast, abbiamo avuto l'occasione di assistere alla proiezione per la stampa della pellicola, che conferma la formula "esagerata" - ma vincente - degli ultimi film della serie: un lungo elenco di star di Hollywood tra i protagonisti, un trama che porta i personaggi a viaggiare da una parte all'altra del mondo (Roma, Los Angeles, Rio de Janeiro e Londra, solo per citare alcune città) e tante scene di azione, sempre iperboliche, con auto sportive e altri mezzi. Questa volta, il leader Dom- come sempre interpretato da Vin Diesel - e la sua squadra (la "famiglia") sono alle prese con una nuova minaccia: si tratta di Dante Reyes, che ha il volto di Jason Momoa. Dante è ...

Un sorpasso azzardato, il mancato stop dopo l'alt della Polizia locale e poi l'inseguimento in stile& Furious. E' successo nei giorni scorsi a Moncalieri, quando il guidatore di un'Romeo Gt non ha voluto attendere il verde al semaforo di strada Carpice, superando tutta la coda. Multa e ...

