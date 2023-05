Faenza si sveglia di nuovo sott’acqua | si allaga anche il centro storico | un fiume scorre per le vie della città

(Di mercoledì 17 maggio 2023)menti ed esondazioni che stanno colpendo l’Emilia Romagna non hanno risparmiato. L’alluvione è molto più estesa di quella del 3 maggio scorso, quando laera già stata interessata da fenomeni meteorologici estremi. Ilè und’acqua. Nelle immagini girate poco prima delle 7 di mercoledì mattina corso Aurelio Saffi, alle spallecattedrale di San Pietro Apostolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... dopo il disastro che ieri ha causato danni incalcolabili nel ravennate , laè con il sole. ... Aè stata riaperta la circonvallazione, tuttavia - causa rottura di condotta idrica nella ...Festa della Liberazione ricca di gare per gli atleti dell'Atletica 85. Riguardo alle gare su strada a San Lazzaro sulla distanza di 10,5k chilometri Gloria ...una notte di lavoro conalle ...Laè suonata quando il sole doveva ancora levarsi al cielo. Ore 4.45, indicava l'orologio dello ... 27 anni il prossimo 8 dicembre, portacolori dell'Atletica 85e specialista nei 1500 ...

Faenza si sveglia di nuovo sott’acqua, si allaga anche il centro storico: un fiume scorre per le vie… Il Fatto Quotidiano

In tanti non è che l'abbiano presa bene, quella sveglia in piena notte ... I sindaci, a cominciare da quello di Faenza, hanno messo a disposizione i palazzetti dello sport. Frutteti e vigneti sono ...