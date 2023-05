Faenza e il disastro dell' alluvione | tutte le strade sono sommerse dall' acqua

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Le prime immagini aeree dal drone in volo sulla zona di: le esondazionie ultime orestate molto più estese di quelle del 3 maggio. Come si può osservaree immagini'alto, anche la sponda che da sul centro storico è stata completamente inondata.

Maltempo, a Faenza strade del centro sommerse dall'acqua. esprimendo tutta la sua preoccupazione per il maltempo che ha colpito la sua regione, l'Emilia ... Castel bolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei familiari alcuni dei quali evacuati).

In Emilia-Romagna chiuse 450 strade e molte aree non sono ancora state raggiunte dai soccorritori. Dopo le piogge eccezionali dei giorni scorsi si sono già staccate 250 frane ...Mai disastro è stato annunciato come questo ... nel pomeriggio un insegnante cercando aiuto su Facebook per i genitori isolati dall'altra parte di Faenza –. I miei non hanno da mangiare. Per tutta la ...