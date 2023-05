(Di mercoledì 17 maggio 2023) Chi non ricorda? Era il buffo agente segreto, in stile 007, ideato dae divenuto celebre grazie a '' . Oggi lo conosciamo come capitan Ventosa, l'eccentrico inviato di ...

Chi non ricorda James Tont Era il buffo agente segreto, in stile 007, ideato dae divenuto celebre grazie a 'Zelig' . Oggi lo conosciamo come capitan Ventosa, l'eccentrico inviato di 'Striscia la Notizia' , ma nel 2003 era uno dei protagonisti dello show comico ...Simona Bordonali e Forza Italia resterà rappresentata da Paolo. La civica di Rolfi segna il ...Benzoni affiancato da Francesco Tomasini e Luca Pomarici. Tripletta anche per la lista ......caro Carlo Gesualdo si rifugiò dopo aver ucciso la moglie Maria D'Avalos e il suo amante... Sannio (Benevento) : Cantina di Solopaca, Cantine Tora, Fattoria La Rivolta, Fontanavecchia,...

Fabrizio Fontana nei panni di James Tont a "Zelig Circus" 2003 TGCOM

Il comico sul palco dello show comico in una delle avventure raccontate da Claudio Bisio Chi non ricorda James Tont Era il buffo agente segreto, in stile 007, ideato da Fabrizio Fontana e divenuto ce ...Il club lametino del patron Saladini annuncia il nuovo direttore sportivo. L’ex Vigor pronto a ridare slancio alla propria storica carriera ...