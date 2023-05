F1 | ultim’ora sconvolgente | lascia la Ferrari e va nella Scuderia rivale

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Annuncio clamoroso in Fodmula1, quello che sta succedendo in queste ore ha sconvolto i tifosi! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il mondo della Formula 1 è un costante cambiamento, partendo dia tracciati, che vedrà il circus tornare a calcare due piste storiche come quella di Imola Montmelò, ma non solo. I cambiamenti, infatti, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.