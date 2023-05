F1 | le novità che la Ferrari porterà a Imola Aggiornamenti importanti | ma la Red Bull…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Laha già iniziato a correggere la SF-23. Ebbene sì, se l’ingegner Luigi Mazzola parla di monoposto nata da un concetto sbagliato, evidentemente lo fa con cognizione di causa. Non a caso, a Maranello si è cominciato a correre ai ripari già da Miami. In Florida è difatti stato utilizzato un nuovo fondo, che avrebbe dato riscontri rassicuranti, seppur non risolutori delle magagne da cui è afflitto il progetto 675. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono concordi nel definire “imprevedibile” il comportamento dell’ultima creatura del Cavallino Rampante. In effetti, come si può dar loro torto? A Baku la Rossa ha battuto Red Bull sul giro secco, dimostrandosi l’avversaria meno lontana dal Drink Team nel corso del GP. Invece a Miami è retrocessa al ruolo di quarta forza, scavalcata nelle gerarchie da Aston Martin e Mercedes. Il tutto nell’arco di pochi giorni. Per questo ...