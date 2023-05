F1 | in Ferrari “il quinto anno” è quello in cui ‘cambia la marea’ Anche Charles Leclerc sarà influenzato da questa dinamica?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023)non può certo ritenersi soddisfatto del suo inizio di stagione. Nei primi cinque Gran Premi, il monegasco ha quagliato solo a Baku, dove si è issato sul gradino più basso del podio. Per il resto, ha dovuto incamerare due anonimi settimi posti e altrettanti ritiri. Non c’è molto da stare allegri, poiché il venticinquenne del Principato è passato, nell’arco di un, dal ruolo di papabile al titolo adi pilota di complemento nell’economia del campionato. Non a caso,comincia a manifestare una certa insofferenza per la situazione in cui si ritrova. Nel 2019 c’era da dimostrare di essere un pilota degno della. Fatto. Nel 2020 c’era da ribadire di essere l’uomo su cui puntare per il futuro. Fatto. Nel 2021 bisognava stringere i denti, tirando avanti ...