F1 | Gran premio d’Imola annullato a causa del maltempo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Eurosport invece riporta una situazione ancora incerta. Alle 13 ci sarà una riunione tra le parti per decidere le sorti del Gp. L’organizzazione deve garantire un accesso in sicurezza ai circa 160 mila spettatori attesi nel weekend. Sono attese ancora forti piogge per la giornata di oggi, ma è previsto un miglioramento a partire da domani. L’organizzazione ha deciso di non correre per non mettere sotto pressione la regione colpita dalle piogge torrenziali. Sticchi Damiani, presidente Aci: “Al 99% verrà recuperato nel 2026” Salta il GP di F1 di Imola di domenica 21 maggio. Date le condizioni del tempo nella regione, i danni e le vittime, l’organizzazione della Formula 1 ha deciso di non correre ildell’Emilia Romagna 2023, lo ha annunciato il presidente dell’Aci e vicepresidente Fia, Angelo Sticchi Damiani: “Al 99% questa edizione si ...

Lo hanno deciso di concerto i funzionari della F1, dele le autorità regionali dopo una riunione tenutasi in mattinata. Impossibile garantire afflusso e deflusso in sicurezza dei 160 mila ...ROMA - A causa del maltempo che ha colpito Emilia - Romagna e Marche , ildi Formula 1 previsto sul tracciato di Imola per questo fine settimana è stato annullato. Ad annunciarlo è stato il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani : "E' stato deciso l'...Date le condizioni del tempo nella regione, i danni e le vittime, l'organizzazione della Formula 1 ha deciso di non correre ildell'Emilia Romagna 2023, lo ha annunciato il presidente ...

Il GP di Imola resta in bilico, ma si va verso il rinvio - Sportmediaset Sport Mediaset

GP Imola - Era nell'aria da qualche ora, ma adesso è confermato: il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna previsto per questo fine settimana a Imola è stato annullato per via dei grossi ...Il maltempo sull'Emilia Romagna continua a destare grande attenzione per il weekend di gara. In attesa della decisione, la situazione resta fluida ...