F1 | GP Imola 2023 | numeri | statistiche | curiosità La Ferrari aspetta ancora la nona sinfonia | mentre Max Verstappen vuole calare il tris vincente

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Prima, vera, tappa europea per il Mondiale di Formula 1. D’accordo, dal punto di vista prettamente geografico Baku è in Europa, cionondimeno la città edificata sulle coste del Mar Caspio è posta letteralmente al confine del Vecchio Continente. Inoltre il Caucaso, se si parla di Azerbaigian, è culturalmente affine alla Persia. Invece, domenica 21 maggio, il Circus correrà a, dove di equivoci non ce ne sono, eccezion fatta per la denominazione dell’appuntamento. Quella delsarà la 31ma gara iridata a disputarsi nell’autodromo intitolato a Enzo e Dino, la quarta marchiata come “Gran Premio di Emilia Romagna”, etichetta assunta a partire dal 2020. In precedenza, il tracciato romagnolo ha estemporaneamente rimpiazzato Monza per il Gran Premio d’Italia (1980) e ha organizzato ben ventisei edizioni del Gran Premio di San ...