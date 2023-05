F1 | Charles Leclerc | “Sono molto contento di essere in Ferrari | voglio vincere almeno un Mondiale”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Un anno fa lasi presentava al weekend del Gran Premio di Imola sulle ali dell’entusiasmo dopo un avvio distraordinario e impressionante, mentre quest’oggi lo scenario si è ribaltato completamente e la Scuderia di Maranello non può certo guardare con grande ottimismo al fine settimana romagnolo considerando la netta superiorità Red Bull del primo scorcio di campionato. “Il distacco è più grande di quello che ci aspettavamo. Per questo stiamo lavorando tanto”, dichiarain un’intervista ai microfoni della Rai durante il TG1 in vista del primo appuntamento europeo deldi Formula Uno 2023. Il monegasco della Rossa ha ottenuto sinora un solo podio in cinque GP ed è 7° in classifica generale a -85 dal leader Max Verstappen. “Se in futuro mi vedo ancora a Maranello? ...