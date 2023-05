F1 | annullato il Gran Premio di Imola 2023 a causa del maltempo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La notizia era nell’aria e considerata la situazione attuale in Emilia-Romagna, non poteva arrivare altra decisione: il GP dinon si disputerà. “E’ stato deciso l’annullamento del gp di. Al 99% si recupererà nel 2026 dopo la proroga del contratto”, ha dichiarato al telefono con l’agenzia LaPresse il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani. In mattinata anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva chiesto il rinvio della gara di Formula 1 in programma questo fine settimana per favorire i soccorsi nelle zone colpite dal. Oltre all’evidente necessità di concentrarsi sui territori e le popolazioni coinvolte da quest’ondata di, anche il circuito die l’organizzazione del GP era stata condizionata nelle ultime 24 ore. L’intero circus era già in ritardo ...

ROMA - A causa del maltempo che ha colpito Emilia - Romagna e Marche , ilPremio di Formula 1 previsto sul tracciato di Imola per questo fine settimana è stato. Ad annunciarlo è stato il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani : "E' stato deciso l'...Date le condizioni del tempo nella regione, i danni e le vittime, l'organizzazione della Formula 1 ha deciso di non correre ilpremio dell'Emilia Romagna 2023, lo ha annunciato il presidente ......ospitare centinaia di migliaia di persone A Forlì ad esempio il sindaco hauna importante partita dei playoff di basket di A2 che pure spostano 3 - 4mila spettatori, estremamente del...

F1 Imola, annullato il GP a causa del maltempo La Gazzetta dello Sport

GP Imola - Era nell'aria da qualche ora, ma adesso è confermato: il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna previsto per questo fine settimana a Imola è stato annullato per via dei grossi ...Nel prossimo fine settimana non si correrà il Gp di F1 a IMOLA. Date le condizioni del tempo nella regione, i danni e le vittime, l’organizzazione della F1 ha deciso di non far disputare la gara.