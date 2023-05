F1 | annullato causa maltempo il Gran Premio di Imola 2023! Probabile il recupero dell’evento nel 2026

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ildi2023 è stato ufficialmente. Gli organizzatori, in programma da venerdì 19 a domenica 21 maggio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, hanno preso questa drastica decisione in seguito all’alluvione che sta colpendo in queste ore l’Emilia-Romagna. Una situazione di emergenza quindi anche per il circuito imolese, alla luce dell’esondazione del fiume Santerno che scorre vicino alla pista. “E’ stato deciso l’annullamento del GP di. Al 99% si recupererà neldopo la proroga del contratto”, ha dichiarato il presidente dell’Aci e vicepresidente Fia Angelo Sticchi Damiani all’agenzia LaPresse. La Formula Uno ha poi pubblicato un comunicato ufficiale per annunciare la cancellazione del weekend di gara, esprimendo “il proprio ...

...si possono ospitare centinaia di migliaia di persone A Forlì ad esempio il sindaco ha...dagli organizzatori del Gran Premio dell'Emilia Romagna a non recarsi sul circuito di Imola a...ROMA - Adel maltempo che ha colpito Emilia - Romagna e Marche , il Gran Premio di Formula 1 previsto sul tracciato di Imola per questo fine settimana è stato. Ad annunciarlo è stato il ...La decisione ufficiale arriva un'ora prima del previsto, visto che alle 14 era stata programmata una riunione tra Regione, circuito e tutte le parti incoinvolte, per capire cosa fare. A ...

Weekend bagnato Imola è sempre più preda del maltempo. Che la situazione in vista del Gran Premio dell’Emilia Romagna, in programma questo fine settimana sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, non fosse ...A causa degli eventi meteorologici dell'ultimo periodo nella regione italiana si è deciso di annullare il Gran Premio a Imola di questo weekend.