Ex concorrente del GF Vip in partenza per l’Honduras adesso! Colpo di scena a L’isola dei famosi

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ex gieffina inin queste ore perdialdei. A quanto pare in queste ore un exdel Grande Fratello Vip sta partendo per. Stiamo parlando niente di meno che della vincitrice del realty Nikita Pelizon. La notizia è stata appena data dal noto Alessandro Rosica attraverso L'articolo proviene da KontroKultura.