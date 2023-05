Evra | «Il Real Madrid in Finale non perde mai Per l’Inter meglio…»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Patriceavvertea proposito dele si augura il Manchester City inper i nerazzurri. L’ex Juventus parla così su Prime Video. PERICOLO – Patricenon segue tutti gli altri, non sottovaluta i Blancos. L’ex giocatore di Manchester United e Juventus ha parlato così a proposito dell’avversaria del: «Queste Finali ille gioca tutti i giorni. Perè meglio affrontare il Manchester City, inilnon sbaglierà come l’anno scorso. Il Liverpool stava dominando, poi le parate di Courtois e Vinicius hanno portato la coppa. Secondo meha maggiori possibilità se passa il City». Inter-News - Ultime ...

Giulia Mizzoni accompagnata da Gianfranco Zola, Patrice Evra e Claudio Marchisio presenta per Amazon Prime Video la semifinale Manchester City - Real Madrid, match di ritorno di UEFA Champions League.

