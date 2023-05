Eventi | al Museo della Moda “Il bel vestire”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sarà inaugurata giovedì 18 maggio alle ore 19.00 aldi Napoli in Piazzetta Mondragone n.18 l’innovativa esposizione “Lo Charme Italiano, da Napoli in poi”. Con l’impeccabile coordinamento di Luca Rubinacci – eredestorica sartoria napoletana, fondata a via Chiaia nel 1932, tra le principali innovatricimaschile italiana- la mostra apre uno squarcio sulle tendenzecontemporanea maschile partenopea, non già attraverso le collezioni degli stilisti, ma grazie ad una selezione di elegantissimi outfit di giovani e non, napoletani, appassionati e ricercati cultori del bel, dell’eleganza e dello charme che da sempre contraddistingue la tradizione sartoriale maschile partenopea. Un viaggio ...