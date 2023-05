Europa League | Roma | convocati Dybala | Smalling ed El Shaarawy

(Di mercoledì 17 maggio 2023), 17 mag. - (Adnkronos) - I giocatori dellaed Elsi sono allenati in gruppo durante la seduta di rifinitura prima della partenza verso Leverkusen, dove giovedì sera andrà in scena la semifinale di ritorno di. È questa la notizia che i tifosi giallorossi aspettavano con ansia in vista dell'obiettivo finale. Tutti e tre sarannoper il match contro il Bayer, ma non è ancora sciolto il dubbio se riusciranno ad andare in campo o in panchina. Non avrà i 90 minuti nelle gambe, ma Pauloaveva già svolto metà allenamento martedì con la squadra e la sua partenza per Leverkusen era quella meno in dubbio. Discorso diverso, invece, per gli altri due che solo oggi hanno lavorato ...

Commenta per primo Il talento classe 2003 del Bayer Leverkusen Florian Wirtz ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, semifinale di ritorno di. Si ripartirà dall'1 - 0 dell'andata a favore dei giallorossi di Mourinho: 'È la partita più importante della stagione. Tutto il club non vede l'ora. Domani in campo abbiamo 11 giocatori ...Commenta per primo Juventus in partenza per Siviglia , dove domani (a partire dalle 21) affronterà la squadra allenata da José Mendilibar per il ritorno della semifinale di. I bianconeri , che ripartono dall'1 - 1 dell'andata fissato dalle reti di Ocampos e Gatti, non potranno contare sugli infortunati De Sciglio, Bonucci e Pogba. Questa la lista completa ...Le parole di Marco Marchionni, ex centrocampista della Juventus, in vista della semifinale diMarco Marchionni, ex centrocampista della Juve, ha parlato in esclusiva a Juventusnew24.com in vista della semifinale dicontro il Siviglia. PAROLE - "Credo che entrambe le ...

A poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio di Bayer Leverkusen-Roma la squadra di José Mourinho ha iniziato l'allenamento di rifinitura (iniziato alle 12) in vista… Leggi ...(Adnkronos) – I giocatori della Roma Dybala, Smalling ed El Shaarawy si sono allenati in gruppo durante la seduta di rifinitura prima della partenza verso Leverkusen, dove giovedì sera andrà in scena ...