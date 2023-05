Esposito | “Giuntoli vuole portare Kim alla Juve | Tare nuovo ds del Napoli” ma c’è un errore grave

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Kim min-Jae può andare, lo dice Paolo: “ci sta pensando,far pagare la clausola rescissoria“. Il giornalista lancia l’rme: “Credo che, abbia l’idea dicon séntus, il coriaceo difensore delKim Min Jae , facendo pagare la clausola di 58 milioni di eurosocietà torinese. Credo che l’abbia capito Aurelio De Laurentiis, che se lo libererà, gli farà firmare un accordo, nel quale lo stesso, non potrà tratnessun giocatore delne’ qualsiasi altro tesserato della SSC“. In queste affermazioni c’è un problema, ...

Sul suo futuro e sull'accostamento al Napoli per il dopo: 'Sono una persona che guarda al ... Abbiamo, tra i migliori giovani d'Italia. Sono pienamente soddisfatto, non ho rimorsi, ...Per il collega Paolo, intervenuto a 'Il Pallone Gonfiato' su Twitch, non sarà una passeggiata trovare un accordo con De Laurentiis. Cristiano(LaPresse) - calciomercato.it'...In questo caso c'è la mano di tutti, da De Laurentiis afino a Spalletti, la squadra ed i ... da Sorrentino a D'Alessio: la gioia dei tifosi vip Da Clementino a Salvatoree Saviano, ...

Esposito: 'A De Laurentiis è rimasta una partita sullo stomaco. Giuntoli Il denaro...' AreaNapoli.it

Nel corso del programma 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha condiviso un interessante aggiornamento Enrico Esposito Nel corso del programma 'Radio Goal' i ...Come si muoverà il Napoli in vista della prossima sessione estiva della campagna acquisti e cessioni Ne ha parlato Paolo Esposito ad AreaNapoli.it.