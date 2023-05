Esondazione Santerno | sindaco bloccato in Comune | i soccorsi della Lombardia

Il livello dell'acqua del fiume, vicino alla pista, era calato dopo l'della notte che aveva allagato parte del Paddock 2. L'accesso all'autodromo Enzo e Dino Ferrari è rimasto ...L'del fiumea Imola - Foto: www.comune.imola.bo.it LA RACCOLTA FONDI Sarà dunque non un weekend di passione ed emozioni in pista, ma di triste conta dei danni causati da un ...... Cesena, dove ieri sera è tracimato il Savio, Forlì a causa dell'del Montone, e ... annullato dagli organizzatori, anche perché l'autodromo costeggia il fiume. La buona notizia è ...

F1, GP di Imola a rischio: esondato il Santerno, pista allagata. Le foto OA Sport

Le ultime news sull'alluvione in Emilia Romagna sottolineano come sia peggiorata la situazione a Bologna e in Provincia. Ecco cosa è accaduto ...Riaprono alcuni tratti della A14, ancora blocchi alle linee ferroviarie. Scuole chiuse domani in molti Comuni. Allerta rossa della Protezione civile anche per giovedì ...