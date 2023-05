Esonda il fiume Savio nel Cesenate | morto un uomo | dispersa la moglie

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Unsui 70 anni è, nella notte, a Ronta di Cesena, zona colpita dall’zione dele dalle forti precipitazioni che si abbattono sulla Romagna da ieri. Risulta, invece, la. Si tratta – a quanto appreso – di una coppia di imprenditori agricoltori, impegnati nella produzione e raccolta di erbe aromatiche spezie e fiori alimentari. L’allarme, sempre a quanto appreso, è stato dato dalla figlia 33enne della coppia che dal secondo piano dell’abitazione avrebbe contattato i Vigili del Fuoco. La coppia potrebbe essere uscita di casa per recarsi nella vicina azienda da loro gestita. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

