ESCLUSIVA IN – Collovati | «Inter | finale alla pari! Inzaghi? Non puoi mandarlo via»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’è indi Champions League, dopo un trionfo senza discussioni sul Milan nel derby. All’indomani della stracittadina la redazione di-News.it havistato il doppio ex, che ha giudicato quanto si è visto in campo nelle semifinali, il lavoro die l’avversario del 10 giugno a Istanbul., si può dire che come all’andata anche ieri non ci sia stata quasi partita? Si è vista una superiorità netta dell’. Diciamo che nella partita d’andata, soprattutto nel primo tempo, è stato imbarazzante il divario. Ieri, almeno nella prima mezz’ora, è stata abbastanza equilibrata perché il Milan un paio di occasioni le ha avute. Però la forza dell’si è vista nella ripresa, quando ha deciso di non ...