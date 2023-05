Ere glaciali | nuova ricerca svela le forze astronomiche dietro i cicli glaciali del passato

'Sono state frutto di una serie di forze astronomiche e hanno caratterizzato il clima del nostro pianeta in un periodo compreso tra 1,6 e 1,2 milioni di anni fa: sono le, intervalli di tempo della durata anche di centinaia di milioni di anni, in cui la superficie della Terra presentava ghiacciai molto estesi " oltre alle calotte polari. Un nuovo studio ...Sono state frutto di una serie di forze astronomiche e hanno caratterizzato il clima del nostro pianeta in un periodo compreso tra 1,6 e 1,2 milioni di anni fa : sono le, intervalli di tempo della durata anche di centinaia di milioni di anni, in cui la superficie della Terra presentava ghiacciai molto estesi " oltre alle calotte polari . Queste fasi '...Sono esistite almeno cinquenella storia della Terra, gli anni passati da quel periodo sono tantissimi ma il fascino attorno ad esso rimane ...

I complessi equilibri delle ere glaciali Global Science

Il film è una cronaca poetica sull’Europa degli ultimi 15.000 anni, dal punto di vista degli animali, una sinfonia naturale sui misteri di foreste, pianure e montagne. Quando l’ultima era glaciale si ...Un nuovo studio analizza i meccanismi sottesi alle fasi di glaciazione avvenute sulla Terra oltre un milione di anni fa. La ricerca ha implicazioni sulle analisi del clima attuale ...