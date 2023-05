Il presidente turco Recep Tayyipha ringraziato quello russo Vladimir Putin per avere sostenuto gli sforzi di Ankara per prolungare l'accordo sull'esportazione del grano ucraino e ha detto che la Turchia farà tutto il ...... l'eroe che combatte per la "sua" libertà contro l'invasore, ma che stringe la mano a Netanyahu il cui Paese sta invadendo la Palestina da quasi 60 anni ecalorosamenteche per ...... la guerra, il Papa che libera l'agenda per avere il tempo di trattare la pace,tallonato ...l'incarnato e ci "sbattono" come un polipo da ammorbidire contro uno scoglio L'economia...

Erdogan ringrazia Putin per cooperazione sull'accordo del grano ... Agenzia ANSA

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ringraziato quello russo Vladimir Putin per avere sostenuto gli sforzi di Ankara per prolungare l'accordo sull'esportazione del grano ucraino e ha detto che ...Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato che è stata trovata l’intesa per prorogare di due mesi l’accordo sul grano, che consente all’Ucraina di esportare cereali da tre porti sul Mar ...