Engineering | si conferma leader sostenibilità con migliori aziende italiane

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag. (Labitalia) -è stata riconosciutadella2023, entrando per il secondo anno consecutivo tra le 200top in ambito Esg, selezionate attraverso un'indagine condotta da Il Sole24 Ore in collaborazione con Statista, l'istituto indipendentenelle ricerche di mercato e specializzato in ranking e analisi di dati aziendali. La ricerca ha preso in considerazione circa 1.500 imprese operanti in Italia attraverso una analisi basata su 45 indicatori nelle tre dimensioni della(ambientale, sociale ed economica) presenti nei rapporti die nei bilanci finanziari pubblicati per selezionare le200 grandiche si sono ...