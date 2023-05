Empoli | dopo la salvezza si programma il futuro

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’si è guadagnato lacon tre giornate d’anticipo e anche nella prossima stagione giocherà in Serie A L’si è guadagnato lacon tre giornate d’anticipo e anche nella prossima stagione giocherà in Serie A. Ora la società ha più tempo per capire quali potrebbero essere i programmi del. Il primo tassello è il Ds, visto che Accardi è cercato dal Napoli qualora dovesse salutare Giuntoli. Superato questo punto le idee degli azzurri sono chiare: continuare a valorizzare i giovani come fatto quest’anno. Baldanzi e Fazzini potrebbero restare un altro anno per crescere ancora, Parisi invece potrebbe salutare così come Cambiaghi. Lo scrive Tuttosport.