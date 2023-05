Emilia-Romagna sott' acqua | esondazioni dei fiumi | morti e dispersi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Almeno duenella seconda pesante ondata di maltempo che sta colpendoe Marche: un uomo di Forlì annegato nella sua abitazione e un settantenne di Ronta di Cesena. E la situazione non sembra migliorare. Latravolta dalle alluvioni. Cesenadopo l'esondazione del fiume Savio. Bologna costretta a chiudere le scuole. Decine di automobilisti rimasti intrappolati neiopassaggi. Le Marche allagate da violentissimi temporali. Piogge e allagamenti anche in Toscana, Abruzzo e Calabria. Quella di ieri è stata una giornata drammatica per l'Italia, travolta dal maltempo. Una giornata iniziata con il fiume Savio che ha rotto gli argini a Cesena nella zona del Ponte Nuovo. Poi è toccato a Rimini e Ravenna: allagamenti, smottamenti, ...