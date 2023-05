Emilia Romagna | scuole chiuse quasi ovunque anche domani | l' elenco aggiornato

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Malgrado il lieve miglioramento delle condizioni meteo atteso per la giornata di, che lascia presagire la possibilità di una tregua per l'martoriata dall'alluvione, l'allerta resta altissima nella maggior parte dei capoluoghi. Alla luce di ciò, molti Comuni hanno rinviato la scelta di riaprire le, all'insegna della massima cautela per gli sviluppi atmosferici dei giorni a venire,in considerazione di un possibile nuovo perggioramento a partire dalla giornata di venerdì (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Ecco perché a Bologna leresteranno ancora, come anticipato nel primo pomeriggio dal sindaco Lepore e confermato poi ufficialmente dai canali della Città metropolitana. "È molto probabile che in tutta l'area ...