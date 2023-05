Emilia Romagna | Salvini mette nello stesso post su Twitter l’alluvione e il Milan | poi prova a rimediare con la proposta di cancellare il Gp di F1 a Imola

Continua, purtroppo, ad aggravarsi il bilancio del maltempo in: otto i morti e un disperso. Quattromila gli evacuati mentre sono 14 i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di stamani. Allagamenti diffusi in 24 comuni. In 50mila ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, per esprimere la sua vicinanza e il cordoglio per le vittime dell'alluvione. Il Capo dello Stato segue la situazione e si tiene in contatto con le autorita' locali ...Leggi anche Maltempo, inle vittime salgono a sei: cancellato Gp Imola. La Regione: 'Situazione gravissima' Emergenza maltempo, la storia del fiume Misa ci insegna: ripristinare subito ...

Maltempo in Emilia Romagna: sale il bilancio dei morti, per l'alluvione chiusa l'A14 La Repubblica

12.57 Prot.civile:in 36 ore pioggia di 6 mesi "Sono 24 i Comuni allagati,tutti i fiu- mi dell'Emilia Romagna hanno purtroppo registrato la tracimazione e sfiancato gli argini determinando ..."Buon lavoro alle squadre di volontari attivate dall'agenzia regionale di protezione civile del Lazio, per far fronte all'emergenza in Emilia-Romagna. (ANSA) ...