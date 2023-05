Emilia-Romagna | le impressionanti immagini della frana a Sarsina | una parte della collina si stacca | VIDEO

(Di mercoledì 17 maggio 2023), leNella zona di Sardina, in provincia di Cesena, il maltempo che sta mettendo in ginocchio l’ha provocato unacon una. Nella frazione di Ranchio, in particolare, unadisi èta ed è stata inghiottita dalla strada.

L'intervista a SostenibileOggi del presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale Ora l' alluvione in, qualche mese fa il maltempo si è accanito su Ischia. Prima ancora le Marche, pochi anni fa in Piemonte. A seguire, chissà dove. Si contano vittime, devastazioni, infrastrutture che ...Esondati 14 fiumi. Bonaccini: "Questo per noi è un nuovo terremoto". Almeno otto persone sono morte a causa dell'ondata di maltempo che sta travolgendo l'. Nello specifico, tre decessi sono stati registrati a Forlì, in Via Firenze e nel quartiere Cava, mentre un'altra persona è morta nel Cesenate dopo essere stata investita da una frana,..."Il governo Meloni è e sarà al fianco dei territori per fronteggiare questa catastrofe". 'Sono ore drammatiche per alcune Regioni, a partire dall'. A causa del maltempo, i danni, e purtroppo anche le vittime, continuano a crescere e a preoccupare, in particolare modo nell'area romagnola. Con sincera apprensione per le ...

Maltempo, in Emilia Romagna 9 morti | Musumeci: "Esondati tutti i fiumi, allagati 24 Comuni" | "Migliaia gli sfollati, 50mila senza elettricità" TGCOM

Milano, 17 mag. (askanews) – La macchina di emergenza e solidarietà verso le aree alluvionate dell’Emilia Romagna vede convolto anche gli Angeli Barilla, dipendenti dell’azienda volontari della ...(Adnkronos) – Ora l’alluvione in Emilia Romagna, qualche mese fa il maltempo si è accanito su Ischia. Prima ancora le Marche, pochi anni fa in Piemonte. A seguire, chissà dove. Si contano vittime, dev ...