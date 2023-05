Emilia Romagna | le immagini di Cesena sott’acqua dall’elicottero dei Carabinieri – Il video

Cesena, 17 maggio 2023 Le immagini dei soccorsi coi gommoni in strada a Cesena dopo l'esondazione del fiume Savio, a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito la zona. Vigili del FuocoLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha sottolineato intervenendo a un punto del Comitato operativo della Protezione Civile sul maltempo in, in videoconferenza da Anchorage, ...Il Gp di Imola e dell', sesta prova del Mondiale di Formula 1 in programma domenica 21 maggio sul circuito Enzo e Dino Ferrari, non si correrà. La prova è stata annullata in seguito alle forti piogge che ...

Maltempo in Emilia Romagna: nell'alluvione morti e dispersi, 14 fiumi esondati La Repubblica

La decisione è arrivata in seguito al forte alluvione che ha colpito le Marche e l'Emilia Romagna in questi giorni ...GP Imola - Era nell'aria da qualche ora, ma adesso è confermato: il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna previsto per questo fine settimana a Imola è stato annullato per via dei grossi ...