Emilia-Romagna in ginocchio e il governo latita

(Di mercoledì 17 maggio 2023), il maltempo continua a fare danni ma soprattutto vittime in alcune zone della regione che ormai dall’inizio del mese sono quotidianamente colpite da precipitazioni eccezionali e fiumi in piena allegano strade e abitazioni. Ilsembra essere distante, anche fisicamente e capace solo di fare promesse. : la Meloni promette aiuti mentre è in volo verso il Giappone L’è ancora ina causa del maltempo. Sono decine i fiumi che hanno tracimato o che rotto gli argini, molte zone sono allagate, migliaia le persone evacuate. L’allerta meteo va avanti quasi ogni 24 ore dall’inizio del mese di maggio e i rappresentanti delaffidano le loro promesse a tweet o messaggi in videoconferenze. “Una nuova ondata di forte maltempo ha ...

La quantità d'acqua di due mesi di precipitazioni concentrata in due soli giorni: per spiegare l'anomalo evento meteorologico che ha colpito l', con un ciclone formatosi sulle coste nordafricane e poi abbattutosi sull'Appennino romagnolo, gli esperti parlano di un fenomeno noto col nome di " effetto stau ". Di cosa si tratta "..." Al momento abbiamo otto vittime sul nostro territorio " a causa del maltempo che ha colpito l', ha dichiarato l'assessore all'Ambiente della Regione, Irene Priolo, nel ...... in trasferta per il G7 in Giappone , e il presidente della RegioneStefano Bonaccini . Al momento sono mobiliati oltre 800 vigili del fuoco col supporto di altre regioni, 300 unità ...

Continua ad aggravarsi il bilancio del maltempo in Emilia Romagna: otto i morti e un disperso. Quattromila gli evacuati. Sono 14 i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di stamani.