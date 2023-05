Emilia-Romagna in crisi per le esondazioni e le forti piogge | due morti | a Cesena persone sui tetti Evacuati in migliaia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Un uomo è morto per l’ondata di maltempo in. Un anziano che abitava in via Firenze a Forlì vicino agli argini del fiume Montone. È morto annegato al piano terra della sua abitazione. La moglie è stata soccorsa al piano superiore alle ore 22. Ha riferito di non sapere dove fosse il marito. Che è stato poi trovato senza vita. C’è un morto anche a Ronta diin via Masiera Seconda. Si tratta di un uomo di 70 anni. Risulta ancora dispersa la moglie. Intanto continuano a tracimare i fiumi. Molte zone sono allagate e le evacuazioni continuano. «La realtà ha superato le peggiori previsioni», ha detto il presidente della regione Stefano Bonaccini. Il fiume Santerno a Ravenna e il Lamone sono esondati. Le popolazioni sono state evacuate. #Maltempo #, esondato il fiume Savio a ...

Maltempo, tra gli sfollati: 'La piena ci ha travolti abbiamo perso tutto' Andrea Billi, geologo dell'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Cnr, cosa sta accadendo 'I ...Maltempo,sotto l'acqua. Due morti, a Cesena persone sui tetti. Allagata anche Riccione. Evacuati in migliaia DRAMMA Scuote la teste Davide Venturini, responsabile della comunicazione ...Il ministro e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha cancellato il tweet in cui aveva scritto della situazione maltempo ine del Milan. A suo dire "senza cuore" durante la semifinale di Champions League contro l'Inter. Diverse erano state le voci critiche sul social per l'accostamento dei due argomenti ...

Maltempo in Emilia-Romagna e Marche: gli aggiornamenti. Due morti, una donna dispersa. Riccione allagata, persone ... La Repubblica

CRONACA, dalla notte piove con intensità sull'Emilia Romagna. Questa la situazione alle 8.00 del mattino a Forlì. Le precipitazioni più abbondanti si sono concentrate per ora nell'area tra Forlì e Ces ...#Maltempo #EmiliaRomagna, esondato il fiume Savio a #Cesena nella zona di via Roversano e via dei Mulini: segnalate persone bloccate sui tetti per l’alto livello dell’acqua, in atto sull’area ...