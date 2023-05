Emilia Romagna | il governo annuncia 20 milioni per l’emergenza Pronta anche la sospensione di udienze e adempimenti fiscali

(Di mercoledì 17 maggio 2023) «La proposta che porterò al Consiglio dei ministri del 23 maggio è di ulteriori risorse a disposizione di 20di euro» per far fronte alle conseguenze del maltempo che sta interessando l’. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, durante la conferenza stampa sul disastro ambientale in corso nella Regione. La somma si andrà ad «aggiungere ai primi 10già deliberati il 4 maggio (per il precedente nubifragio, ndr) per far fronte alle prime necessarie spese per somme urgenti, per il ripristino della viabilità, ovvero spese che possono essere sostenute con procedure d’urgenza e dunque in deroga al regolamento vigente», ha detto Musumeci sottolineando che ci sarà un’estensione alla provincia di Rimini dello stato d’emergenza già deliberato due settimane. Al Cdm della ...

Maltempo in, verso lo stato di emergenza: due morti, un disperso per il crollo di una casa, fiumi esondati, in 5 mila rischiano l'evacuzione filippo fiorini, a cura della redazione 02 ...Venti milioni per affronare le emergenze e una serie di provvedimenti da varare martedi prossimo nel primo consiglio dei ministri sull'emergenza maltempo in. La parole d'ordine che esce dal vertice negli uffici della protezione civile è il differimento. Degli obblighi fiscali, giudiziari, contributivi per tutta la popolazione residente ...Un terzo dell'è sott'acqua, 35 comuni allagati tra le province romagnole e il Bolognese, 21 i fiumi esondati in più punti e gli affluenti e i corsi d'acqua sono al livello di massimo allarme. E poi ...

E' salito a 8 morti il bilancio della devastante ondata di maltempo in Emilia Romagna, che ha provocato ingentissimi danni al territorio con allagamenti nelle campagne e nelle città dove i cittadini s ...