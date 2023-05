Emilia-Romagna - Forti disagi su A14 e strade statali | crolla il ponte della Motta a Molinella

Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, rispondendo al question time alla Camera, al posto del ministro Matteo Piantedosi, impegnato per l'alluvione in. ...Le immagini girate dall'elicottero dei Carabinieri delle strade allagate dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito l'- ...Nel frattempo, sono state chiuse al traffico per frane e allagamenti diverse strade statali sul territorio dell', come specificato con ampi dettagli sul sito ufficiale dell'ente ...

Maltempo in Emilia Romagna: sale il bilancio dei morti, per l'alluvione chiusa l'A14 - la Repubblica La Repubblica

Tra le tante persone colpite dai disastrosi eventi alluvionali dell’Emilia Romagna, ve ne sono anche molte con disabilità, da considerare segnatamente “a maggior rischio”, come testimonia il drammatic ...GP annullato La decisione che stava maturando minuto dopo minuto, visto anche il peggiorare incessante delle condizioni metereologiche in tutta la Regione dell’Emilia Romagna, alla fine è stata ...