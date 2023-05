Emilia-Romagna - Forti disagi su A14 e strade statali | crolla il ponte della Motta a Molinella

... ripristinare subito Italia Sicura Maltempo, almeno 9 morti, dispersi e oltre 10mila sfollati: allerta rossa prorogata Emergenza maltempo in: i cittadini aprono casa ...Ieri ore di incertezza per le alluvioni in, ma nella serata è arrivata la conferma del promoter Barley Arts: il concerto si farà , Ferrara è zona arancione, interessata in maniera più ...Lo hanno fatto tutti i fiumi dell'. Sono esondati proprio dove l'uomo ha costruito. Eppure i dati sul consumo di suolo ha ripreso a correre con maggiore forza del passato, superando la ...

Maltempo, Emilia-Romagna sconvolta dall’alluvione. Ancora allerta rossa. DIRETTA Sky Tg24

Prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori in condizioni spesso molto complicate proprio a causa di frane e riversamenti sulle strade che rendono difficili gli spostamenti ...Tutti i fiumi esondati, 24 comuni allagati. Si fa sempre più drammatica, col passare delle ore, la situazione in Emilia-Romagna. In molte città , da Cesena a Ravenna, da Forlì a Faenza, proseguono con ...