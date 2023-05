Emilia Romagna distrutta dal maltempo | 5 morti

L'elicottero dei Carabinieri in sorvolo sull'mostra il territorio allagato . Nelle ultime ore il bilancio della nuova alluvione che ha colpito questa regione e le Marche si è aggravato: le vittime ora sono cinque . L'emergenza è ...Simona Ventura ha condiviso su Instagram e Twitter alcuni video dell'e delle zone allagate e sommerse dall'acqua in queste ore difficili, scrivendo: 'In lacrime per la mia'. Iva Zanicchi ha commentato il suo post: 'Gli artisti hanno il cuore ..."I nostri pensieri e i nostri cuori sono rivolti alla popolazione die Marche per le distruzioni causate dalle forti piogge e dalle inondazioni che stanno colpendo tutta la zona". Lo scrive in inglese sui social la Ferrari. . 17 maggio 2023

Maltempo in Emilia Romagna, almeno due vittime e una dispersa Sky Tg24

L’ondata di maltempo che imperversa dalla scorsa notte in particolare su Marche ed Emilia-Romagna sta interessando, tra le altre, anche la città di Imola. Sotto i riflettori più di altre nella zona, p ...Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la videoconferenza con il Comitato operativo della Protezione civile, con il ministro Nello Musumeci, il presidente della Regione ...